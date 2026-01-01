Россиянам объяснили, как принять участие в акции "Бессмертный полк онлайн"

Как принять участие в акции "Бессмертный полк онлайн", рассказали представители исполкома акции, с форматами могли познакомиться гости большого концерта в честь Дня Победы.

"Бессмертный полк" в память о героях Великой Отечественной объединяет миллионы людей по всему миру - в России и за рубежом. Фотографии своих родственников, которые ковали победу на фронте и в тылу, уже загружают на сайт акции. Заявки поступают круглосуточно, их обрабатывают 3 тысячи модераторов - онлайн-шествие начнется 9 мая.

В этом году отдельный формат - "СВОи родные", к которому присоединились герои спецоперации. Они рассказывают, почему решили пойти по стопам своих дедов и прадедов, защищая нашу родину на СВО.