Россиянам объяснили, как принять участие в акции "Бессмертный полк онлайн"

Как принять участие в акции "Бессмертный полк онлайн", рассказали представители исполкома акции, с форматами могли познакомиться гости большого концерта в честь Дня Победы.
"Бессмертный полк" в память о героях Великой Отечественной объединяет миллионы людей по всему миру - в России и за рубежом. Фотографии своих родственников, которые ковали победу на фронте и в тылу, уже загружают на сайт акции. Заявки поступают круглосуточно, их обрабатывают 3 тысячи модераторов - онлайн-шествие начнется 9 мая.
В этом году отдельный формат - "СВОи родные", к которому присоединились герои спецоперации. Они рассказывают, почему решили пойти по стопам своих дедов и прадедов, защищая нашу родину на СВО.
"В рамках этой программы "Бессмертный полк" подготовил площадку, где каждый желающий может принять участие в одном из форматов. Волонтеры помогут загрузить анкету на сайт движения и на другие площадки. Также расскажут и покажут, где можно посмотреть своего героя. 9 мая мы увидим их всех в общей трансляции "Бессмертного полка онлайн", - рассказала Наталья Шадрина, руководитель исполкома "Бессмертного полка" России.