Правоохранительные органы в Берлине ограничат использование символики 8 и 9 мая вблизи советских мемориалов в парках Тиргартен, Трептов-парк и Шёнхольцер-Хайде.

Как уточняет Berliner Morgenpost, в перечень запрещенной символики попадут флаги и знамена республик бывшего Советского Союза, Беларуси и Чеченской Республики. Запрет действует в отношении георгиевской ленты и элементов с буквами "V" и "Z", но не затрагивает флаг СССР.

Кроме того, пишет издание, воспрещается исполнение российских маршей и военных песен.

Годом ранее власти немецкой федеральной земли Бранденбург пригрозили выдворить посла России в ФРГ Сергея Нечаева с церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если российский дипломат на нее придет. Видеть там представителей дипмиссии России местные организаторы не пожелали.

В Молдавии кампания по искажению истории и героизации нацизма достигла угрожающих масштабов. В новом учебнике для старшеклассников Советский Союз назван главным зачинщиком Второй мировой войны, а фашизм якобы появился как ответ на угрозу распространения коммунизма.