Елена Товстик обвинила сожителя Полины Дибровой в безжалостном обращении с детьми

Год назад на Рублевке разгорелся грандиозный скандал. Бизнесмен Роман Товстик оставил жену и шестерых детей ради Полины Дибровой. Модель в свою очередь ушла от мужа-телеведущего, чтобы построить новую семью.

Как уверяет Елена Товстик, ее супруг увлекся Полиной, когда та стала частой гостьей в их доме. Роман не смог сопротивляться чувствам и оставил жену ради красавицы-соседки.

Сейчас Товстик и Диброва живут вместе. Сыновья Полины и старшие дети Романа находятся с ними. А Елена осталась с младшими. Разлуку с наследниками женщина переносит очень тяжело, в интервью Ксении Собчак она призналась, что любимая дочь и вовсе от нее отреклась.

Теперь Елена рискует навсегда потерять связь и с 12-летним сыном. Товстик так хотела отомстить мужу, что в итоге подставила под удар ребенка. Роман планировал вместе с детьми — 16-летней Анной и 12-летним Артемом — улететь на отдых на Кипр, но в аэропорту Артема остановили на паспортном контроле. Оказалось, что мама закрыла мальчику выезд из страны. О своем поступке Елена никому не рассказала, хотя Роман за неделю ее уведомил, что собирается устроить детям каникулы.

Когда о произошедшем стало известно, многодетная мама поспешила оправдаться. Она заявила, что Товстик знал, что у сына запрет на выезд, мол, сообщение на Госуслуги об этом должно было прийти. Елена уверена, что Роман намеренно повез сына в аэропорт, чтобы выставить ее злодейкой.

Товстик назвала это "безжалостным обращением с детьми". По словам Елены, в этом и был план Романа: довезти сына до аэропорта, зная о наличии у него запрета на выезд, и оставить мальчика со словами "Я тут ни при чем, во всем виновата мама!".