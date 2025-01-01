В Республике Крым в руках у ребенка взорвался боеприпас. Мальчик сделал страшную находку у заброшенного здания, гуляя с товарищем.

Пострадавшего с травмой кисти доставили в Советскую районную больницу, ему оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, но мальчика оставили под наблюдением медиков.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношение малолетнего с использованием предмета, используемого в качестве оружия) и статье 222 Уголовного кодекса (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка боеприпасов), сообщает региональное управление Следственного комитета в своем MAX-канале.

В 2025 году страшное происшествие случилось в Белгородской области: ребенок подорвался на мине и погиб. Через несколько дней после этого разыгралась новая трагедия, но на этот раз ребенка успели в тяжелом состоянии привезти в больницу и прооперировать.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что взрывоопасные предметы, которые оставляют украинские националисты, часто закамуфлированы под игрушки или предметы быта. ВСУ специально маскируют взрывчатку, чтобы пострадали мирные жители.