Финляндия обвинила Россию в своей неспособности сбить украинские дроны

Вооруженные силы Финляндии считают невозможным сбивать украинские дроны, оказавшиеся в финском воздушном пространстве. В командовании армии североевропейского государства объяснили это близостью другого государства — России.

Как пояснили в ВС Финляндии, залетевшие на территорию страны украинские БПЛА не были перехвачены из-за того, что инцидент произошел у границы с Россией, а "в мирное время невозможно перехватывать беспилотники на границе и в воздушном пространстве другой страны", сообщает Yle.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии ассигнуют 44 миллиона евро на средства противодействия беспилотникам. Как сообщило финское Министерство внутренних дел, такое решение было принято после череды инцидентов с падением украинских дронов на территории государства.

Между тем заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов рассказал, что опасность украинских дронов для других государств состоит в том, что они "разрушают международную логистическую инфраструктуру, по которой поставляются энергоносители, в том числе в западные страны".