"Некоторые вещи уже не скроешь": Мария Голубкина сделала заявление о своем настоящем отце

Лариса Голубкина десять лет прожила в браке с Андреем Мироновым, пара воспитывала дочь Машу. Поклонники верили, что девочка — родная дочь актера, но спустя много лет появились слухи, что вовсе не от него родила артистка. Теперь общественность гадает: кто же на самом деле является биологическим отцом Марии Голубкиной?

По документам отцом Марии Голубкиной является Андрей Миронов. Актриса носит его отчество, да и сама всю жизнь считала отцом именно этого мужчину. Неоднократно Голубкина опровергала слухи о своей семье. Чаще всего в отцы Марии приписывали сценариста Николая Щербинского и Алексея Баталова.

Теперь же в Сети пустили новую сплетню. Якобы у Ларисы Голубкиной была связь с Владимиром Высоцким, от него и родилась Маша. Бывшая жена Николая Фоменко в бешенстве от этой информации. Даже выйдя на красную дорожку, она не смогла не высказаться о новом "отце". При чем у актрисы не спрашивали про родителей, тему завела сама Мария, когда у нее поинтересовались, почему на мероприятие она пришла без макияжа и прически.

"Ну, если я, по слухам в Интернете, уже дочь Высоцкого, то какая мне теперь уже разница. Когда ты ещё молода, хочется нарядиться, у тебя гладкая кожа, блестящие глаза, то тут, как говорится, во всех ты, душенька, нарядах хороша. Ну а сейчас некоторые вещи уже не скроешь, зачем кого-то пугать", — отрезала Голубкина в беседе с "МК".

Отметим, что Лариса Голубкина до самой смерти заявляла, что отцом ее дочери является Андрей Миронов. Все домыслы на эту тему она категорически опровергала.