Ночью 5 мая над российскими регионами сбили 289 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 289 украинских беспилотников над 19-ю российскими регионами.

БПЛА были уничтожены над Брянской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.

Все вражеские БПЛА были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Над Москвой были перехвачены три дрона. На месте падения обломков работают специалисты, заявил мэр города Сергей Собянин. О пострадавших не сообщается.

В ходе ночной атаки в Чебоксарах пострадали три человека, в брянском селе Демьянки – два человека. В Ленинградской области обломки сбитых БПЛА вызвали пожар в промзоне в Киришах. В Ростовской области дрон повредил частный дом.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 117 беспилотников.