Ближний Восток: жесткий отпор Тегерана сорвал планы Вашингтона

Кадры запуска иранских ракет транслируют мировые СМИ, объявляя о том, что Исламская республика нанесла удары по ряду целей, отвечая Трампу. Сообщается о пожаре на нефтяном объекте в Фуджейре в Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, атакованы два гражданских танкера в Ормузском проливе и американский военный корабль.

По другой информации, КСИР делал предупредительные выстрелы - потому как между США и Ираном формально действует перемирие. Хотя СМИ в регионе уже пишут о возможном ракетном ударе американской армии по целям в Иране в течение ближайших часов. А Тегеран со своей стороны угрожает атаковать любой корабль, военный или гражданский, который войдет в Ормузский пролив.

ВМС США отчитались, что сбили в небе несколько иранских крылатых ракет и беспилотников. А вертолеты уничтожили шесть скоростных катеров. Иран это опроверг. Со своей стороны американцы заявили, что якобы два торговых судна США при поддержке военных смогли пройти через Ормузский пролив.

Ранее президент США объявил о начале с понедельника операции "Проект Свобода" по сопровождению гражданских судов в Ормузском проливе. Военные будут использовать для этого более 100 самолетов наземного и морского базирования, беспилотники и 15 тысяч военнослужащих. Поддержку им окажут эсминцы с управляемыми ракетами.

Трамп в разговоре с телеканалом Fox выступил с угрозами в адрес Ирана: "Президент Дональд Трамп заявил, что Иран будет "стерт с лица Земли", если атакует американские корабли, участвующие в операции "Проект Свобода". Президент также подчеркнул, что наращивание военного присутствия США в регионе продолжается".

Иранский МИД напомнил Трампу, что Ормузский пролив был заблокирован после нападения США.

"До 28 февраля Ормузский пролив был безопасным и надежным маршрутом для международного судоходства. Международное сообщество должно призвать к ответу США за создание проблем, которые ощущаются во всем мире", - сказал Эсмаил Багаи, официальный представитель МИД Ирана.

Вашингтон и Тегеран обменялись колкостями, связанными с популярной игрой "Уно". Трамп первым опубликовал изображение, добавив любимую фразу, что у него все карты. Иранская сторона выложила свое фото, признав, что да, карт у нее меньше. Но есть тонкий момент - в "Уно" побеждает тот, кто избавится от всех карт - и Иран в этой виртуальной партии победил.

Контроль Ормузского пролива - козырь для Тегерана. Стоимость нефти по-прежнему высока, и мало кто верит, что новая инициатива Трампа проблему решит.

"Многие руководители судоходных компаний и нефтяных корпораций заявляли, что не считают военные конвои решением проблемы Ормузского пролива. Им нужно, чтобы боевые действия прекратились, а США и Иран заключили какое-то мирное соглашение, которое позволило бы возобновить нормальное судоходство", - пишет Reuters.

Но пока все идет к тому, что боевые действия могут возобновиться. Трамп отверг последнее предложение Ирана, хотя в нем Исламская республика согласилась пойти на компромисс и выразила готовность начать обсуждать сокращение ядерной программы. Американцы же требуют ее полной отмены - и на данный момент тема обогащения урана не обсуждается.