Из Европы с любовью – польский премьер задает тон встрече вместе с премьером Армении. И даже главный евродипломат Каллас решает-таки привести себя в порядок на красной дорожке. Президент Франции прямо с порога бросается в объятия Пашиняну. Накануне Макрон успел прогуляться по улицам Еревана и даже совершил пробежку в компании бродячих псов.

"Давайте будем откровенны: восемь лет назад никто бы сюда не приехал. Потому что восемь лет назад эта страна воспринималась многими участниками нынешней встречи как своего рода де-факто сателлит России. Никол организовал бархатную революцию и принял решение снизить зависимость своей страны от России. И то, что он избрал одновременно путь мира и путь к Европе, является весьма значимым сигналом", - сказал Макрон.

Организатору "бархатной революции" не мешало бы знать, что может случиться со страной, если она выберет европейский путь. Для наглядности привезли Зеленского. Хоть Украина даже не кандидат в Евросоюз. Но во время двусторонней встречи оба общаются на английском языке, делая вид, что не понимают по-русски.

Это рукопожатие может дорого обойтись принимающему почти весь цвет западных ястребов у себя в гостях Николу Пашиняну. В соцсетях снова шутки про "черную метку Зеленского". Тем более, что 7 июня в стране будут проходить парламентские выборы. И этим перфомансом премьер Армении фактически дает старт своей предвыборной кампании, открыто используя европейцев.

Главарь киевского режима чувствует себя, как дома - при виде европейских спонсоров бодро вскидывает руку. Жест напоминает нацистский. В этом же стиле звучат и заявления главаря режима: "Мы предлагаем Европе наши технологии в сфере дронов. Совместное производство, совместная защита. Давайте двигаться вместе. Мы должны продолжать давление на Россию. Европа должна быть за столом любых переговоров".

Поближе к Зеленскому в этот момент присаживается премьер Туск. И делая вид, что совсем забыл о страшной странице польской истории - Волынской резне, которую устроили бандеровцы, деревнями уничтожая людей во времена войны, называет перемирие в День Победы, предложенное Москвой, неприемлемым.

Со дня на день главарь режима ожидает первый транш 90-миллиардного кредита. Британский премьер не стал упускать шанс поучаствовать - ведь британские ВПК будут прилично загружены заказами.

"Мы участвуем в кредитной истории Украины. Это хорошо для Киева, это возможности. Это хорошо для Лондона, мы создадим дополнительные рабочие места. И это хорошо для наших отношений с ЕС", - сказал Кир Стармер.

Даже находящаяся за океаном Оттава, которая не имеет никакого отношения к украинскому конфликту, готова раскошелиться. Выделяет 270 миллионов долларов на закупку товаров из списка НАТО. Генсек альянса заботливо хлопает Зеленского по спине, словно хваля за отличную работу по сбору средств.

А ведь это не значит, что все, что сегодня насобирал Зеленский, дойдет до ВСУ. На днях НАБУ снова открыли охоту на окружение главаря режима. Чуть ли не каждый день всплывают новые подробности по делу Миндича – кошелька Зеленского. Он не только руководил всеми департаментами, компаниями и фондами. Решал, кого поставить на ведущие политические и коммерческие должности. При выборе кандидата оценивали не умственные способности человека, а его степень дрессировки.

Впрочем, пока самим детективам НАБУ команду "фас" не дали, Зеленский пытается выбить место Украине в Европе. Во время встречи с премьером Словакии, которой недавно Киев перекрывал нефтепровод, вновь пытался выпросить поддержку во вступлении его страны в Евросоюз. Роберт Фицо заявил, что никаких поблажек Киеву не сделает. Путь в Европу придется пройти как всем. А еще намекнул главарю режима, что против вступления Украины в ЕС те же, кто поддерживают его в войне с Россией. Вот такой парадокс.