Более 5,5 миллиона российских детей смогут отдохнуть в этом году в лагерях

Более 5,5 миллиона детей смогут отдохнуть в этом году в лагерях. Об этом главе кабмина Михаилу Мишустину доложили на совещании с вице-премьерами.

Семьи участников спецоперации - под особым вниманием. Смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях 200 тысяч детей бойцов СВО. И еще около 1,5 миллиона школьников, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В том числе те, чьи регионы сильно пострадали от наводнений - ученики из Дагестана и Чеченской республики.

Еще одна важная тема: два наукограда - подмосковные Дубна и Королев - получат средства из федерального бюджета на комплексное развитие. Финансирование пойдет на расширение исследовательской инфраструктуры и улучшение социальной сферы.

Также обсудили поддержку регионов. Правительство сократит долги 21-го субъекта федерации по бюджетным кредитам на 114 миллиардов рублей.