Российская армия в ответ на вражеские атаки по гражданским объектам нашей страны нанесла удары по украинским военным тылам, а также предприятиям ВПК и энергетической инфраструктуре. Приходят сообщения о взрывах в Киеве, Запорожье, Черкассах и Харькове.

На линии соприкосновения наши войска продвигаются по всем ключевым направлениям. За сутки противник потерял более 1200 боевиков и десятки единиц техники, в том числе натовской.

В зоне ответственности группировки "Запад" Су-35С надежно прикрыл наши вертолеты, которые нанесли точные удары по живой силе и пунктам временной дислокации врага.

Операторы БПЛА Добровольческого корпуса "южных" успешно перехватили и ликвидировали ударные дроны ВСУ "Марсианин", которые противник использует для автономного поиска и поражения. Это делает их особо опасными на переднем крае.

На Константиновском направлении наши "птицы" уничтожили сразу шесть наземных роботехнических комплексов неприятеля. Их не спасли противодроновые сети.

А на Днепропетровском участке фронта расчет беспилотника "Князь Вещий Олег" выявил и скорректировал работу артиллерии по месту запуска БПЛА боевиков.

Как всегда ударно отработали по вражескому укрепрайону "Ураганы" группировки "Центр". В преддверии Дня Победы экипажи приняли участие в акции "Бессмертный полк" и наклеили на кабины боевых машин фото воевавших дедов и прадедов.