Россиянам напомнили о риске уголовного дела за лайки и репосты

Комментарии, репосты, реакции под публикациями в социальных сетях могут стать основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом предупредил в понедельник, 4 мая, юрист Игорь Ивлев.

Как рассказал специалист в интервью "Газете.ру", даже малозначительные, на первый взгляд, действия в Сети могут быть расценены как распространение запрещенной информации — например, если пост, под которым поставлен лайк или комментарий, содержит призывы к экстремистской деятельности, запрещенную символику или недостоверные сведения о российской армии.

Наказание может грозить не только автору публикации, но и ее распространителям. По словам Ивлева, в российской судебной практике имеются случаи привлечения к ответственности за лайки под постами с экстремистской информацией или за одобрительные эмодзи.

Юрист порекомендовал проявлять внимание и аккуратность в интернете при выборе контента для чтения и комментирования.

Несколькими годами ранее власти заговорили про смягчение наказаний за лайки и репосты материалов экстремистской направленности в интернете. Произошло это после резонансной истории с возбуждением уголовного дела в отношении мужчины, который сохранял в соцсети мемы, в том числе изображающие главу государства. На фоне громкой волны общественного возмущения дело прекратили.

При этом судья ВС России Владимир Давыдов подчеркивал, что Уголовный кодекс не предусматривает наказание за репосты — только за возбуждение вражды. Даже если материал экстремистский, а человек скопировал его себе на страничку, это ни о чем не говорит — "надо доказывать умысел", отмечал эксперт.