Обессиленная Лерчек записала видеообращение из палаты: "Я хочу стать бабушкой, быть такой старенькой с палочкой"

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) в конце февраля родила сына от танцора Луиса Сквиччиарини. А сразу после родов у нее выявили рак желудка четвертой стадии с метастазами. Сейчас Валерия Чекалина проходит химиотерапию в центре онкологии имени Блохина.

О ходе лечения рассказывает жених Лерчек, размещая на своей странице в соцсети фото и видео с блогершей. Так, после четвертой химии многодетная мама записала обращение к поклонникам. Чекалина поблагодарила всех за поддержку и заверила, что чувствует себя намного лучше.

"В те моменты, когда мне плохо, я стараюсь сфокусироваться на том, что, Лера, ты чувствуешь себя хорошо: вся еда остается внутри тебя, насыщает тебя витаминами, минералами, белками, и ты крепнешь день за днем. Когда становится лучше, я сразу начинаю что-то делать, чтобы почувствовать себя живой, активной", — рассказала блогерша.

По словам Лерчек, даже врач ей сказал, что позитивный настрой помогает побороть болезнь, мол, пациенты, которые бросают все дела и целыми днями себя жалеют, уходят быстрее. "А я хочу жить очень долго, чтобы увидеть, как растут мои дети. Я хочу стать бабушкой, быть такой старенькой с палочкой. Я очень хочу дожить до этого возраста. Я в это верю", — отметила Чекалина.

Валерия уверяет, что поддержка поклонников дает ей силы бороться, не сдаваться. "Когда вы меня так поддерживаете, я чувствую: у меня нет шансов не победить — я должна победить. Я должна это сделать. И я обязательно сделаю. Боже, спасибо, что поддерживаешь и исцеляешь. Я вас очень сильно люблю", — поделилась Лерчек.