Отопление в Москве начнут отключать 6 мая

В Москве со среды, 6 мая, начнется плавный перевод системы теплоснабжения столицы на летний режим работы. Об этом предупредили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Соответствующее решение было принято в связи с установлением необходимых температур наружного воздуха — необходимости в центральном отоплении больше нет.

Сначала отопление отключат в промышленных и административных зданиях, затем в жилых домах. Под конец тепло перестанут подавать в социальные учреждения: школы, детские сады, поликлиники и больницы.

В Москве уже стартовала подготовка к следующему отопительному сезону. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что этот процесс завершится к 1 сентября. Работы немало: требуется провести профилактические осмотры и ремонт инженерного оборудования, котельных, тепловых пунктов, водопроводных сетей и магистралей.

Между тем эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков рассказал, как Европа пережила холодную зиму на фоне развязанной против России энергетической войны. Специалист подчеркнул, что европейцам пришлось активно изымать запасы топлива из газохранилищ, что привело к безрадостному выходу из отопительного сезона.