Минобороны: 8-9 мая объявляется перемирие в честь Дня Победы

Министерство обороны России сообщило, что в соответствии с решением Владимира Путина 8–9 мая в зоне проведения СВО объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы.

Россия рассчитывает, что украинская сторона последует примеру и тоже объявит перемирие, добавили в ведомстве.

Вместе с тем в Минобороны отметили, что в случае попыток Украины реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования Дня Победы ВС России нанесут ответный - ракетный и массированный - удар по центру Киева. Прежде от подобных ударов российская армия воздерживалась по гуманитарным соображениям, несмотря на имеющиеся возможности.

ВС России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий, подытожили в ведомстве.