ОАЭ пригрозили ответом на "вероломные атаки" Ирана

Иран никогда не намеревался атаковать Объединенные Арабские Эмираты. Это заявление высокопоставленного иранского военного прозвучало в понедельник, 4 мая, после сообщений ОАЭ о налете дронов на нефтепромышленный комплекс в Эль-Фуджайре.

Министерство иностранных дел ОАЭ обвинило Иран в террористических атаках на гражданские объекты и сооружения, предпринятые с использованием ракет и беспилотников. Арабское государство объявило, что оставляет за собой право ответить исламской республике на ее "вероломные атаки".

Однако в Тегеране заверяют в непричастности к случившемуся в Эль-Фуджайре, подчеркивая, что не вынашивали планов нападения или ударов по ОАЭ, сообщает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает неприемлемым новое предложение Ирана по урегулированию конфликта. При этом американский лидер направил в Конгресс письмо, в котором провозгласил окончание войны с исламской республикой.

Затяжной конфликт в Иране только усугубил раскол между странами Персидского залива. ОАЭ делают ставку на "Авраамовы соглашения", предусматривающие нормализацию отношений с Израилем, который впервые с начала конфликта предоставил арабскому государству системы противоракетной обороны. Саудовская Аравия, напротив, все больше сближается с Турцией и Пакистаном.