Избивший до комы модель Анжелику Тартанову Дмитрий Кузьмин инсценировал свою смерть?

В ноябре прошлого года модель Анжелику Тартанову до комы избил сожитель бизнесмен Дмитрий Кузьмин. Девушка лишилась половины черепа, но простила обидчика.

2 мая стало известно, что Дмитрий внезапно скончался. По предварительным данным, у мужчины остановилось сердце на фоне переживаний из-за скандальной истории. Дмитрий сильно нервничал, у него обострились старые проблемы. Кузьмин перенес две операции на сердце, но старания медиков были напрасны. Сердце Дмитрия перезапустить не удалось.

Однако в Сети не верят, что бизнесмен на самом деле умер. Конспирологи строят догадки о произошедшем и многие убеждены, что Дмитрий нашел способ избежать наказания. Бизнесмену предъявили обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", ему светил срок до 8 лет.

Хоть Анжелика и уверяла, что ничего не помнит, следователи установили, что именно Кузьмин во время ссоры нанес ей несколько тяжелых ударов по голове. При всей тяжести обвинения Дмитрия отправили не в СИЗО, а под домашний арест. Это теперь и заставляет народ строить догадки.

Прокомментировал ситуацию адвокат Анжелики Тартановой Олег Середа. Он признался, что пока не видел свидетельство о смети Кузьмина.

"Официально нам такие документы пока на руки не дали. Но в следствии оповестили, что фигурант действительно умер. Сейчас документы, включая свидетельство о смерти, должны проверить в прокуратуре. После этого вынесут постановление о прекращении уголовного дела - потому что судить некого", — заявил юрист.

В версию об инсценировке адвокат не верит. По его словам, для домашнего ареста Дмитрия были серьезные основания.

"Это чистая фантастика… В свое время суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста именно потому, что у Кузьмина действительно были некие заболевания", — пояснил Середа с беседе с "КП".

Напомним, модель Анжелика Тартанова в конце ноября прошлого года попала в больницу без сознания. Девушку избили до полусмерти. Несколько дней она провела в коме, врачи удалили ей часть черепа. Спасти жизнь Анжелике удалось, но она забыла все, что произошло перед комой.

Сейчас самое страшное позади: угрозы жизни больше нет, но память девушки пока не восстановилась. Анжелика помнит, что жила с Дмитрием Кузьминым, но не может и предположить, из-за чего мужчина на нее напал. Тартанова говорит, что Кузьмин хороший человек и никогда ранее не делал ей ничего плохого.