Россиянам предложили способ продлить жизнь на 10-15%

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) способствует пролонгации жизни. Об этом рассказал в понедельник, 4 мая, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Как отметил Мурашко в эфире радиостанции "Маяк", "образ жизни добавляет как минимум 10-15% к отведенному времени". При этом "и медицина в этом очень активно помогает".

При этом глава Минздрава предупредил, что игнорирование здоровых привычек и здорового образа жизни ведет к тому, что "последние 12 лет жизни очень часто сопряжены с бременем тяжелых хронических болезней".

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что у многих россиян уже сейчас имеется большой потенциал в продлении продолжительности жизни до 120 лет. Вместе с тем "мы прекрасно понимаем, что потенциал у каждого человека разный: кто-то стареет очень быстро, кто-то стареет медленно".

Однако руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев признал, что "на сегодняшний день, конечно, не существует какого-то рецепта или единой формулы, которая бы гарантировала достижение 120 лет", хотя и имеются единичные прецеденты.