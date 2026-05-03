Усольцевы перед исчезновением могли проигнорировать знаки: жуткая версия пропажи семьи

28 сентября в тайге пропала семья Усольцевых. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились в однодневный поход к горе Буратинка и больше их никто не видел. До сих пор следы семьи не найдены.

Не известно, что произошло с Усольцевыми, почему они не вернулись из тайги. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых.

В том, что семья погибла уверена и экстрасенс Аделина Панина. Она в беседе с "МК" рассказала, что Ирина и Сергей неправильно подготовились к походу к Буратинке. Мол, место, в котором пропали Усольцевы, называют "местом силы", и там действуют особые правила.

"Там сильные земли, как говорят в простонародье, — место силы. Оно населяется большим количеством духов, которые не всегда рады видеть туристов, которые идут туда и с просьбами, и со своими интересами. Многие ведут себя там неправильно: например, оставляют мусор. В любое место силы нужно ходить по правилам: приходить с уважением, оставлять дары и подношения", — заявила ясновидящая.

По словам Аделины, Усольцевы наверняка видели знаки, но не обратили на них внимания. Так, к примеру, семье могла перекрыть путь упавшая ветка, или туристы могли внезапно почувствовать необъяснимый страх.