В России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права

Правительство России скорректировало порядок проведения экзаменов на водительские права.

Как уточняет РИА Новости, в новой редакции практический экзамен на право управления транспортным средством должен быть назначен не позднее 60 дней с момента сдачи теории. В действующем порядке перерыв между сдачей теории и практики может составлять полгода.

Если экзаменуемый не сдал практический экзамен в шестимесячный срок со дня сдачи теории, ему назначат повторную экзаменовку по теории не позднее 30 дней с даты истечения шестимесячного срока.

Новые правила расширят перечень оснований для прекращения экзамена. Например, в список войдет использование в ходе экзамена средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и других средств хранения и передачи информации. При выявлении таких нарушений результаты ранее сданных экзаменов будут аннулированы.

Ранее сообщалось, что в России предлагается разрешить сдавать экзамены на водительские права без предъявления медицинских справок. Если соответствующий проект документа МВД примут, при подаче заявлений на портале "Госуслуг" на сдачу экзамена можно не предъявлять медсправку, поскольку выданные справки уже будут переведены в электронный вид и собраны в едином федеральном реестре.

Между тем все больше вопросов вызывает регулирование движения курьеров на электросамокатах. Президент России Владимир Путин рассказал, что ему не понаслышке знакомы проблемы граждан — глава государства лично наблюдает ситуацию, когда ездит по городским улицам "по-тихому", без кортежа и мигалок. В связи с этим российский лидер затребовал предложения по урегулированию движения курьеров на электротранспорте.