Тимати впервые показал лицо дочки от Вали Ивановой: вот на кого похожа девочка

Тимати воспитывает троих детей. Алена Шишкова родила рэперу дочь Алису, Анастасия Решетова — сына Ратмира, а Валентина Иванова — дочь Эмму.

Накануне младшей наследнице музыканта исполнилось 9 месяцев. По такому случаю Тимати показал лицо дочери.

Артист отдыхает с семьей на Мальдивах и в своем блоге поделился фотографиями из отпуска. На одном из снимков многодетный отец держал малышку на руках и целовал в щеку, на другом — старшая дочь рэпера, 12-летняя Алиса, резвилась вместе с сестренкой в бассейне.

Поклонники Тимати восхитились его младшей доченькой. Народ сошелся во мнении, что Эмма больше похожа на маму. "Копия Валентина"; "От папы только глаза"; "Какая она сладкая"; "Малышка прям на Валю похожа очень"; "На Тимати на похожа, в Валю пошла", — обсуждают пользователи Сети.

Отметим, что Тимати отвез на Мальдивы Валентину Иванову с девятимесячной дочкой, старших детей Алису и Ратмира, а также свою маму Симону. Интересно, что обычно музыкант предпочитал отдыхать без матерей своих детей.