Украина готова ввести режим тишины, начиная с полуночи в ночь с 5 на 6 мая. Об этом объявил в понедельник, 4 мая, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Утративший легитимность президент сделал соответствующее заявление после того, как российское Министерство обороны объявило о введении перемирия 8 и 9 мая в честь предстоящего празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

При этом Зеленский утверждает, что Киев не получал официальных обращений от российской стороны касательно конкретных параметров прекращения огня и будет действовать зеркально.

Заявление президента России Владимира Путина о готовности объявить перемирие в зоне проведения специальной военной операции на период Дня Победы прозвучало во время созвона с американским коллегой Дональдом Трампом. До того Россия вводила пасхальное перемирие, но киевский режим множество раз его нарушил.

Между тем Минобороны России сделало жесткое предупреждение украинским националистам: любая попытка помешать проведению Парада Победы на Красной площади получит суровый отпор в виде ракетного удара по центру Киева. Российская армия располагает всеми ресурсами и возможностями для этого, но прежде воздерживалась от таких атак из гуманитарных соображений.