Скончалась заслуженная артистка РФ Галина Ненашева

Заслуженная артистка России Галина Ненашева скончалась на 86-м году жизни. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале.

"Заслуженная артистка России, лауреат „Песни года“ и международных конкурсов, она оставила яркий след в истории отечественной эстрады и в сердцах миллионов слушателей", — написал он.

Галина Ненашева родилась 18 февраля 1941 года в Онеге Архангельской области. Пик популярности артистки пришелся на 1970-е годы. Ее репертуар состоял из русских народных песен ("Травушка-муравушка", "Утушка луговая" и др.), романсов ("Две гитары", "Ямщик, не гони лошадей" и др.), а также песен А. Мажукова, М. Фрадкина, Р. Майорова и зарубежных композиторов.