Стрельба произошла неподалеку от Белого дома

Стрельба произошла недалеко от Белого дома, сотрудниками местных правоохранительных органов ранен один человек, сообщили 4 мая в офисе Секретной службы США.

"Сотрудники Секретной службы США находятся на месте происшествия, связанного со стрельбой с участием полицейских, на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню", — говорится в сообщении.

Уточняется, что о состоянии пострадавшего сейчас ничего неизвестно. Обстоятельства инцидента выясняются.

На данный момент внутри выступает президент США Дональд Трамп. По данным корреспондента Al Jazeera, режим тревоги в районе ЧП уже снят.