Белый дом закрыт: Что известно о стрельбе в Вашингтоне

Вооруженный мужчина открыл стрельбу возле Белого дома.

Инцидент произошел вдоль Национальной аллеи и рядом с Вашингтонским монументом. Агент Секретной службы открыл ответный огонь, в результате чего подозреваемый был ранен. Также пострадал несовершеннолетний прохожий - он получил небольшие травмы.

"Этот человек попытался скрыться, выхватил оружие и открыл огонь в сторону наших агентов и офицеров", - рассказал заместитель директора Секретной службы Мэттью Куинн.

Среди правоохранителей и персонала Белого дома пострадавших нет. В настоящий момент территория Белого дома закрыта на вход и выход.

Из-за стрельбы выступление президента США Дональда Трампа перед владельцами малого бизнеса началось с задержкой в 45 минут, пишет The Washington Post.

Инцидент со стрельбой произошел через неделю после того, как 31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен попытался совершить покушение на главу Белого дома.