Семь тысяч колумбийцев воюют на Украине в качестве наемников и бессмысленно умирают.

С таким заявлением выступил президент латиноамериканской страны Густаво Петро. Он напомнил, в Колумбии наемничество запрещено. Документ был принят в марте на фоне сообщений о массовом участии колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ.

"Мы не хотим быть экспортерами смерти", — написал он в соцсети X.

Украина в последнее время усилила вербовку наемников из Латинской Америки. Иностранцев заманивают высокими гонорарами и "беспроблемной" службой, а на деле все оказывается наоборот – наемников используют на передовой как пушечное мясо.

"Есть существенное преимущество: иностранцам далеко бежать. Для того чтобы покинуть поле боя, им надо сначала покинуть территорию Украины, а это не всегда возможно", - рассказал "Известиям" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Еще один фактор роста числа латиноамериканских наемников – это борьба США с наркокартелями и усиление антитеррористических мер в регионе Южной Америки.

"Боевики лишаются заработка и поэтому подписывают контракты, в том числе на поездку на Украину", — уточнил Мирошник.