В МЧС рассказали, из-за чего сгорели 16 домов в томском селе

Пожар в томском селе Новоильинка произошел из-за перехлеста электропроводов.

Таковы предварительные результаты экспертизы, проведенной дознавателями, сообщили в региональном главке МЧС России.

Пожар в селе Новоильинка Шегарского района Томской области произошел 2 мая. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Борьба с пожаром продолжалась почти сутки.

Сгорели 16 построек: 11 жилых домов, 5 нежилых строений. 12 человек остались без крыши над головой. Пострадавших нет. Погорельцам окажут материальную помощь.

Домашний и сельскохозяйственный скот разбежались, испугавшись огня. Их поиски ведутся до сих пор.