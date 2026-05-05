Как подготовиться к проблемам с мобильным интернетом

В Москве с 5 по 9 мая 2026 года – в период подготовки и проведения парада Победы – возможны ограничения мобильного интернета.

Мобильные операторы уже разослали своим клиентам предупреждения о временных ограничениях.

"Коммуникации полностью не исчезнут, но мессенджеры и сервисы на мобильном интернете перестанут работать", - сообщил РИА Новости эксперт рынка TechNet Артем Кашаков.

В связи с этим россиянам рекомендуют заранее предусмотреть офлайн-доступ к различным сервисам и документам, включая билеты, бронирования, карты и электронные документы. Лучше всего сохранить документы в PDF-формате на телефоне или распечатать.

Также стоить заранее пополнить мобильный счет, иметь с собой наличные деньги и банковскую карту.