Ирина Салтыкова: "Слабый мужчина мне не нужен!"

Сегодня, 5 мая, одна из самых красивых и эффектных представительниц отечественного шоу-бизнеса, певица Ирина Салтыкова, отмечает день рождения. У артистки юбилей. Бывшей супруге певца Виктора Салтыкова исполнилось 60 лет, но кто даст?!

Ирина Салтыкова отличается удивительной моложавостью. Она ведет активный образ жизни, работает, однако уже не так часто радует публику новыми хитами и выступлениями.

А ведь когда-то она считалась одной из самых востребованных и ярких артисток на отечественной эстраде. Первый сольный альбом "Серые глаза" она записала, заложив собственные драгоценности и московскую квартиру. Однако риск оказался оправданным: пластинка стала бестселлером. Заглавный хит мгновенно превратил Салтыкову в одну из главных поп-исполнительниц десятилетия, а ее образ закрепил за певицей прозвище "русской Памелы Андерсон".

Что касается личной жизни, то после скандального развода с Виктором Салтыковым Ирина больше официально замуж не выходила. "Слабый мужчина мне не нужен!" - когда-то категорично заявила певица и с тех пор детали личной жизни предпочитает держать в тайне.

Второй звездный час наступил для артистки, когда она снялась в фильме Алексея Балабанова "Брат-2". Он видел в ней воплощение женственности и стиля, поэтому легко согласился выплатить высокий гонорар. Сама же Ирина впоследствии утверждала, что ее роль это собирательный образ. Лента вышла 26 лет назад, однако до сих пор является визитной карточкой Салтыковой, передает aif.ru.

