Перемирие в честь Победы в Великой Отечественной войне, объявленное Владимиром Путиным, начнётся восьмого мая и продлится два дня. В Минобороны подчеркивают - если противник в это время попытается атаковать Москву, наши войска нанесут массированный ответный удар по центру Киева. Украинская сторона выбрала другие даты для собственного "режима тишины". А главарь киевского режима назвал день Победы "каким-то там праздником".

Киеву следует принять предложение Москвы и прекратить взаимные удары. Заявление нашего Минобороны о перемирии 8 и 9 мая призвано остановить Зеленского от непоправимой ошибки и дальнейшей эскалации.

Такое предупреждение звучит впервые с момента начала специальной военной операции. До сегодняшнего дня Россия по гуманитарным соображениям воздерживалась от подобных действий. Несмотря на то, что и раньше Киев нарушал любые праздничные перемирия, специально нанося удары по мирному населению сначала Луганской и Донецкой республик, а затем и по другим регионам. Но в этот раз слова Зеленского, сказанные на полях саммита в Армении, просто не оставили выбора нашим военным.

Никто из западных спонсоров киевского режима не отреагировал на эти террористические выпады. Ведь для европейского ВПК выгодна эскалация.

"Европейцы и весь коллективный запад очень уверены в успехе своей прокси-войны. Они делают ставку на производство беспилотников, которые уже наносят удары по России. Зеленый гоблин прямо решил угрожать Путину ударом по параду в Москве. Что ты делаешь? Хочешь потерять Киев и приблизить капитуляцию Украины после ответного удара Москвы?" – задается вопросом Алекс Христофору, кипрский журналист.

После заявления российского оборонного ведомства главарь режима, видимо, с подсказки европейских русофобов - а именно британцев - пошел на хитрость, поставив свое условие. Зеленский заявил о некоем режиме тишины в ночь с 5 на 6 мая. Позже, отвечая на вопросы журналистов, он смеялся и гримасничал:

"Америка и Россия обсуждают прекращение огня… Какое именно прекращение огня у них будет? Прекращение на один день? И все это только для того, чтобы дать им возможность провести какой-то там праздник".

Священный праздник, ради которого воевал и его дед. Кавалер двух орденов Красной звезды. Семён Зеленский воевал против фашистов на Никопольском плацдарме на Днепре – там находится богатейшее месторождения марганца. Которое его внук теперь с молотка продает западным покровителям. Ради того, чтобы еще продержаться у власти. А переживать есть о чём, учитывая коррупционный скандал, который разворачивается с новой силой на Украине. Умение Зеленского изворачиваться отметил даже американский президент.

Пытаясь переписать историю, европейские ястребы отменяют празднования в честь Дня Победы советского народа над фашистской Германией. В Берлине снова под запретом георгиевские ленты и символика СССР, военные и маршевые песни. А тем временем в соседнюю с Россией Нарву съезжаются гости в надежде увидеть праздничный концерт, хоть и с другого берега. Пока на эстонской стороне будут отмечать день Европы.