Гигантскую георгиевскую ленту развернули в парке на юго-западе Москвы. Там провели масштабную патриотическую акцию, приуроченную к 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Среди участников - кадеты, студенты колледжей, представители общественных движений. Собравшиеся не только подняли 75-метровый символ праздника, но и с красными зонтами в руках выстроились в форме надписи "9 мая".

"Когда сегодня на значительной части планеты пытаются переписаться историю, замолчать те подвиги наших предков, которые избавили мир от фашизма, очень важно напоминать - особенно молодому поколению - о том, кто победил в этой войне, какими колоссальными усилиями далась победа в Великой Отечественной нашему народу", - отметила Светлана Разворотнева, депутат Государственной Думы.