Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 9-летней Таисии Монько

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita собирают средства на лечение 9-летней Таисии Монько. У девочки - смертельный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. После первого курса химиотерапии случился инсульт. Месяц Таисия провела в коме. А как только пришла в себя, начала заново учиться ходить и говорить. Но случился рецидив. Спасти ребёнка может только трансплантация костного мозга, но сначала необходимо выйти в ремиссию. Для этого нужен специальный препарат, а затем и сопроводительные лекарства, чтобы провести пересадку. Стоимость всей терапии - свыше 3 миллионов рублей.

Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Препарат - такой важный для жизни - нужен очень срочно.

Весь этот год она в больнице. И каждый день у девятилетней Таси проходит по строгому расписанию. Передвигаться может только вот так - на инвалидной коляске, с помощью мамы или медсестры. Из-за последствий перенесённого инсульта.

"Я была в реанимации, месяц лежала - в коме. Вот у меня даже след остался от трахеостомы", - говорит Таисия.

Маленькая героиня - говорит о ней мама. Вот такая она была в прошлой жизни - до болезни: красавица, отличница, художница и рукодельница. Любила учиться, заниматься спортом. Но все последние месяцы Тася буквально борется за жизнь. В мае прошлого года у неё поднялась температура. Девочка стала жаловаться на боль в ногах.

"Она начала падать на ножки, болела сначала левая, потом правая, она кричала от боли, болело так, что - ребёнку, правда, было больно, но никто не мог понять, что это и как это", - рассказала Жанна Казанцева, мама Таисии.

После обследования в Краснодарской краевой больнице поставили страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Высокая группа риска, непредсказуемые последствия лечения. Провели курс химиотерапии, и когда уже казалось - Тася вышла в ремиссию, как вдруг ей стало трудно дышать, судороги, потеря сознания. И месяц - в коме, в реанимации.

"Это оказался геморрагический инсульт. Но никто не давал никаких гарантий, что будет она ходить и вообще разговаривать, что вообще она встанет. Мое состояние было очень ужасное, просили Бога, верили, надеялись, что Тасечка выкарабкается, и она молодец все-таки", - говорит Жанна Казанцева.

Молчавшая три месяца Тася потихоньку заново училась говорить, двигаться, самостоятельно есть. И тут - новая беда. Сверхранний, стремительный рецидив. Страшная болезнь вернулась. Спасти девочку может только трансплантация костного мозга. Но для этого Тасе необходимо выйти в ремиссию. Ситуация осложняется тем, что проводить высокодозную химиотерапию нельзя, ребёнок слишком слаб. И нужен специальный, более щадящий препарат. А кроме него, требуются ещё и лекарства для сопроводительной терапии, без которых невозможно провести пересадку. Стоимость такого комплекса - свыше трёх миллионов рублей. И это абсолютно неподъемная для семьи сумма. Мама Таси была вынуждена оставить работу, она постоянно рядом с дочкой.

"Это моя единственная дочка, никого у меня больше нет, помогают мне пока только мама с моим отцом - бабушка, дедушка. У меня никого кроме неё просто нет", - сказала мама Таисии.

Тася с мамой сейчас в клинике в Санкт-Петербурге, дедушка с бабушкой - за тысячи километров, очень ждут её возвращения. У врачей Тася - любимица, она очень терпеливо переносит все неприятные процедуры. Мечтает, что однажды ей скажут - болезнь отступила, можно вернуться домой. И так важно сейчас успеть ей помочь.

Ещё раз напомним - времени у Таисии мало, откладывать пересадку нельзя, специальные препараты необходимы прямо сейчас. Помочь просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Таисии Монько, программа 2570