Детеныши нерпы выбрались на берег около Магадана и не хотят возвращаться в море

Жители Магадана стали свидетелями необычного явления - сразу трое детенышей нерпы выбрались на берег и отказываются возвращаться в Охотское море. Малыши истощены и напуганы. Мамы рядом нет, а питаться рыбой они пока не могут. С чем связано такое поведение животных и что с ними будет дальше?

Возраст от двух недель до месяца. Пол, состояние здоровья, прописка и главное - почему один и без родителей, на берегу Охотского моря – не установлено.

Когда рыбаки увидели этого нерпенка, особо не удивились. Такое случается. Но вот чтобы сразу трое – даже бывалые не припомнят. Один барахтается в метре от пляжа. Второй на берегу. Третий появился совсем в другой стороне. В полынье, которая еще до конца не растаяла.

Фотографировать – пожалуйста. А подходить и брать в руки не стоит. Они хоть и мелкие, но цапнуть за палец могут запросто.

Несколько раз нерп пытались вернуть в море. Они в крик и обратно на лед. Поливали водой. Но инстинкты, похоже, спят и зов океана не слышат. Горожане вызвали ученых. Но установить, в чем именно причина такого поведения, не удалось. Их может быть с десяток. От шума пароходов и загрязнения воды до изменений климата. Специалисты только посоветовали – животных лучше не беспокоить.

"Не нужно к ним приближаться, пытаться столкнуть их в воду, накрыть своей курткой и так далее. Любой контакт с человеком — это огромный стресс для животного. И поэтому самое лучшее, что мы сейчас можем сделать — это дистанцироваться", - отметил Олег Прикоки, главный специалист магаданского филиала ФГБНУ ВНИРО.

Несколько лет назад одного такого поневоле осиротевшего магаданцы все же подобрали и увезли в зоопарк. Все лучше, чем видеть, как беспомощный нерпенок погибает. Не исключено, и этих тоже заберут волонтеры. На время. Пока детеныши не адаптируются. А там, глядишь, наберут вес, освоятся и вернутся к своим. В океан.