Маша Распутина оказалась копией бывшей жены своего мужа: народ ахнул, увидев ее

Маша Распутина в прошлом году тайно вышла замуж за бизнесмена Виктора Захарова. Они прожили вместе больше 20 лет, но все это время не решались официально оформить отношения. Дело в том, что певица закрутила роман с предпринимателем, когда тот еще был женат.

В 2023 году Захаров развелся с женой Еленой, но уже третий год идет процесс по разделу имущества, который коснулся и артистки. Певица боится потерять дом из-за этой ситуации. Распутина публично обратилась к председателю Верховного суда России Игорю Краснову с просьбой не отбирать у нее единственное жилье.

В новом выпуске шоу "Пусть говорят" бывшая жена Виктора Захарова Елена появилась в студии и заявила, что не хочет лишать певицу дома. "Никто ее дом не делил! По суду я получила компенсацию 30 миллионов, но оценка действовала на 1999 год, когда мы с Виктором расстались. Все, что Маша потом делала — вкладывала, ремонтировала, — она делала по своей воле, никто ее не просил. Я хотела вернуть свое, что за 22 года с мужем приобрела, это и разделила", - объяснила Елена.

В Сети появление бывшей жены мужа Маши Распутиной вызвало переполох. По мнению особо наблюдательных зрителей, прославленная певица оказалась копией его экс-супруги.

Комментаторы отметили, что и Елена и Маша одного типа, похожего телосложения и даже схожи чертами лица. Другие же интернет-пользователи заявили, что бывшая жена Виктора Захарова удивительно напоминает актрису Барбару Брыльску и даже певицу Светлану Разину из группы "Мираж".

