Онкобольной актер Меньшиков ответил на слухи, что живет в собачьей конуре: "Я не позволю сделать из себя клоуна"

На днях в Сети распространилась информация, будто известный актер Геннадий Меньшиков сражается с раком. Некий артист Арсений Хлебушкин рассказал, что Геша находится в бедственном положении: будто тот живет в собачьем питомнике и еле сводит концы с концами.

Журналисты связались с самим Геннадием Меньшиковым, чтобы прояснить ситуацию. Актер, прославившийся благодаря таким фильмам как "Год собаки", "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Морские дьяволы", "Условный мент", категорически опроверг слухи о своем незавидном положении.

Для начала актер заявил, что впервые слышит об Арсении Хлебушкине. Меньшиков дал понять, что у него нет такого друга. "У меня температура под 40 градусов, а меня две недели достают расспросами. Я не позволю сделать из себя клоуна. Я живу в прекрасном большом доме, а не в собачьей конуре, у меня крутая собака из питомника", - заявил актер "КП".

Артист Игорь Копылов недавно открыл сбор средств для Геннадия Меньшикова. По его словам, артист перенес операцию, а осенью прошлого года ему поставили неутешительный диагноз. "Сейчас ему предстоит дорогостоящая химиотерапия", - заявил приятель актера.

Интересно, что сам Меньшиков пока не хочет обсуждать с представителями СМИ свое здоровье, заявив, что "доверие к журналистам подорвано".

