Россиянина задержали за сотрудничество с украинской разведкой

Сотрудники ФСБ задержали в Курской области 24-летнего местного жителя, подозреваемого в сборе данных для украинской разведки.

Молодого человека завербовали через соцсети, предложив подработку. Он привлек четырех своих знакомых для сбора и передачи фотоматериалов о военных и гражданских объектах региона, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Молодой человек дал признательные показания. Следственные действия продолжаются.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность 150 нелегальных оружейников. Из незаконного оборота изъяли 364 единицы огнестрельного оружия.