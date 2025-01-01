Водонаева изящно щелкнула по носу Бородину: "Не всем дано быть понимающим человеком"

Ольга Бузова, Виктория Боня, Алена Водонаева - все они прославились после того, как снялись в телепроекте "Дом-2". А Ксения Бородина до сих пор ведет это скандально известное шоу. И если Бузова и Боня регулярно оказываются в новостной повестке, то Бородина в последнее время словно бы ушла в тень.

В новом интервью Алена Водонаева уверена, что у Ксении все равно много поклонников, которые следят за ней. "У нее семейная жизнь", - коротко отметила Алена.

Сама Водонаева, впрочем, не считает, что Бородина ушла в тень. Она припомнила недавний скандал, в который оказалась втянута Ксения. "Когда в Дагестане случилось наводнение, случилась трагедия, катастрофа, и все собирают деньги, а она в ковше на тракторе снимает видео со словами: "Мы в Дагестане, где поесть вкусный хинкал?" Это опять же не всем дано быть понимающим человеком. Вот она такая домашняя женщина, жена. Хинкал хочет поесть, когда там просто дома тонут, люди лишаются жилья, крова. Но потом, когда ей напихали, она включилась и тоже, по-моему, какие-то добрые дела начала делать. Это тоже хорошо", - изящно щелкнула по носу Бородину Водонаева в эфире "КП".

Отметим, что ранее Алена давала понять, что не одобряет выбор Ксении. Напомним, что Ксения Бородина в третий раз вышла замуж в летом 2025 года. Бывшая ведущая "Дома-2" уверяет, что Николай Сердюков — мужчина ее мечты: заботливый, внимательный, любящий.

Однако в Сети к избраннику Ксении почему-то многие относятся к недоверием. По их мнению, Сердюков совершенно не дотягивает до ее уровня, а некоторые и вовсе считают его альфонсом.

