Онищенко рассказал о симптомах хантавируса

Заместитель президента РАО Геннадий Онищенко исключил угрозу распространения хантавирусов в России.

Очаги хантавирусов есть в нашей стране, но они невелики. Кроме того, вирусы распространяются от человека к человеку не слишком активно. Риск завоза инфекции россиянами, которые могли находиться на нидерландском лайнере M/V Hondius, невысок, отметил он.

Хантавирус протекает легко. Основные симптомы - температура, озноб, головная боль, боль в мышцах, гиперемия, покраснение лица и геморрагический синдром, добавил Онищенко.

Ранее стало известно, что на борту круизного лайнера MV Hondius под флагом Нидерландов, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса. По меньшей мере три человека погибли. Еще троим диагностировали этот вирус, один находится в отделении интенсивной терапии в Южной Африке.