Раскрыта неудобная правда о молчащей Софии Ротару: вот о чем не говорит украинская дива

После начала СВО певица София Ротару перестала приезжать в Россию. Говорят, одно время она жила в Киеве, но затем перебралась на Сардинию. В отличие от многих российских коллег "хуторянка" не выступает даже за очень большие деньги на корпоративах и частных вечеринках.

Говорят, София Ротару регулярно получает заманчивые предложения, причем даже от украинских богатеев, которые готовы заплатить астрономические суммы, чтобы прославленная артистка спела для них, но та отклоняет даже такие запросы.

Накануне, 4 мая, прошла информация, будто София Ротару отказалась исполнить в Дубае пять песен за гонорар в 200 тысяч евро, сославшись на то, что сейчас неподходящее время. Продюсер Леонид Дзюник уверен, что если бы певица вернулась на сцену, то была бы очень востребована. Дело в том, что у нее безупречная репутация.

"София Михайловна – умная женщина... Она прекрасно понимает, что произошло и что происходит. Но София Ротару ничего лишнего не говорит. Зачем? Кому это нужно? Поэтому если бы София Михайловна решила бы вернуться, была бы повально востребована", - заявил продюсер.

Однако он раскрыл неудобную правду о Софии Ротару. "Последние 20 лет она, конечно, больше поет под фонограмму. Но тем не менее, остается востребованной и нужной. И поверьте мне, 200 тысяч евро, которые ей предложили, - это очень мало", - отметил Дзюник для Teleprogramma.org.

