Появились подробности удара БПЛА по Чебоксарам

ВСУ ударили беспилотниками по многоэтажке рядом с единственной в Чебоксарах мечетью.

Пострадали мужчина 45 лет и 60-летняя пенсионерка, передает Telegram-канал Mash.

ВСУ атакуют Чувашию с ночь 5 мая. Ранее украинские БПЛА ударили по трем домам на улицах Ленкома, Хузангая и Строителей

В городе не умолкают сирены, работает ПВО, часть улиц перекрыта. Из соображений безопасности остановлен весь общественный транспорт. Школы и техникумы переведены на дистанционный формат. Родителей просят не приводить детей в детские сады.

В аэропорту Чебоксар введены ограничения на прием и отправку воздушных судов. В Чувашии могут объявить режим ЧС республиканского характера.