Российские войска нанесли удар возмездия по объектам ОПК Украины

Вооруженные силы России нанесли групповой удар возмездия по объектам оборонно-промышленного (ОПК) и топливно-энергетического комплексам (ТЭК) Украины.

Все цели используются в интересах Вооруженных Сил Украины, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Наши военные использовали высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники. Удар стал ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

Все цели удара были достигнуты, назначенные объекты поражены, добавили в оборонном ведомстве.