Борющаяся с раком Анфиса Чехова решилась на операцию: "Инфекция глубоко проникла в глаз и бактерии практически съели его изнутри"

Анфиса Чехова столкнулась со страшной болезнью. У ее собаки Картошки выявили рак. Однако ведущая не намерена сдаваться. Она прикладывает все силы, чтобы спасти любимую собачку.

Она отправилась в США, где находится специализированная клиника. Однако там Чехову сразил новый удар. Пока шла подготовка в операции, у Картошки случилась аллергия, глаза стали слезиться, собака начала их чесать. Так как такое уже случалось, Анфиса не растерялась и начала ей капать специальный раствор, он быстро помог, и собака пошла на поправку.

Но однажды у Картошки сильно опух глаз. Тогда Чехова все списала на аллергию, продолжила лечение, но оно не помогало. В результате она отправилась ко врачу. Тот обнаружил у собаки язву роговицы.

"Вероятно, во время аллергии она чесала лапой глаза и разодрала роговицу, а дальше наши стероидные капли от аллергии сослужили плохую службу, плюс у нее после курса химиотерапии очень снижен иммунитет, и за пару дней инфекция проникла внутрь глаза и распространилась так глубоко, уничтожив склеру внутри глаза и убив ее зрение. Глаз мог разорваться в любой момент", - сообщила Чехова в своем блоге.

В клинике ей предложили заменить роговицу или удалить глаз. Анфиса выбрала первый вариант. Однако когда она привезла собаку на операцию, выяснилось, что ситуация серьезнее, чем казалось ранее.

"Врач подробно объяснила мне, что зрение уже не восстановится, инфекция глубоко проникла в глаз и бактерии практически съели его изнутри. На глаз будет установлена розовая пленка, похожая на бельмо и сквозь нее собака не будет ничего видеть. Мы фактически просто сохраняем иллюзию глаза, который не будет нести прежней функции", - поведала сраженная новостью ведущая.

Она была вынуждена согласиться на удаление глаза. По словам Анфисы, Картошка хорошо перенесла операцию и даже уже адаптировалась. "Бегает, радуется жизни и изучает мир с помощью одного глазика", - сообщила Чехова.

Сама ведущая призналась, что ей адаптироваться гораздо сложнее, она отметила, что будто находится в страшном сне, в котором застряла.

