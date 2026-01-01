Собянин и Кравцов подписали соглашения о внедрении МЭШ в школах пяти регионов

"Московская электронная школа" станет доступна ещё в пяти регионах нашей страны. Соглашение об этом сегодня было подписано в столичной мэрии. В церемонии принял участие Сергей Собянин. Где именно учителя, школьники и родители теперь смогут перейти на новый уровень образования?

Для московских школьников урок на интерактивной панели - привычная часть учебного процесса. Цифровая система "Московской электронной школы" заменила бумажные дневники, журналы и дала доступ к огромной библиотеке материалов и виртуальным лабораториям.

"В "МЭШ" содержатся несколько десятков электронных лабораторий, виртуальных лабораторий, по таким важным учебным предметам, как химия, биология, технология, информатика и так далее. И то, что порой очень трудно объяснить на словах или показать вручную, можно делать с помощью электронных сервисов", - рассказал Артур Луцишин, директор ГБОУ города Москвы "Школа № 17".

Теперь технологическая основа "МЭШ" станет доступна ещё в пяти субъектах страны - это подтверждают многосторонние соглашения, которые сегодня были заключены в Мраморном зале столичной мэрии. Свои подписи поставили в том числе министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Первые шесть регионов мы внедрили в эти сервисы, они неплохо работают. Сегодня мы подписываем соглашение еще с рядом регионов. В целом "Московской электронной школой" будут пользоваться порядка 10 миллионов человек. Это достаточно уже много для нашей страны. Московский электронный журнал, дневник, библиотека, которая насчитывает десятки тысяч различных учебников, видеопрограмм, контента и так далее. Они, конечно, в первую очередь оказывают помощь, поддержку, работу наших учителей во всех тех регионах, в которых мы сотрудничаем", - сообщил Собянин.

Планируется, что в первой четверти 2026 года занятия с использованием цифровых сервисов "Московской электронной школы" начнутся в Тверской, Вологодской и Мурманской областях, и республиках Карелии и Башкортостане.

"Мы уже понимаем ее преимущества - удобная, проработанная. Вы правильно, Сергей Семенович, говорите, мы бы не создали такое. Или потратили на это годы и огромные деньги. И интеллектуальный запас здесь, конечно, не такой. Поэтому мы точно будем участвовать", - отметил Радий Хабиров, глава республики Башкортостан.

"Москва - наш неоспоримый интеллектуальный научно-экономический центр и система "Московской электронной школы" - она уникальна, она пластична, она может подстраиваться под особые условия, наверное, каждого региона, в том числе это изучение национальных языков, мы это уже в перспективе тоже обсуждаем", - рассказал Артур Парфенчиков, глава республики Карелия.

Внедрение идёт поэтапно. Москва взяла на себя доработку и адаптацию сервисов под потребности каждого субъекта, а также интеграцию с федеральными государственными информационными системами. До этого система "МЭШ" уже пришла в школы Татарстана, Дагестана, Калужской, Московской, Тюменской областей и Ямала. Опыт показал: платформа делает обучение нагляднее, освобождает педагогов от рутины, а ученикам позволяет выстроить индивидуальную программу и повышает мотивацию к учебе.