В этом году в Москве появится еще одна современная прогулочная территория у воды. Там будут сразу две смотровые площадки над водой, а еще амфитеатр. И это не считая пешеходных и велодорожек. Где создаётся новый маршрут и какие работы уже выполнены?

Шум моторов и вереницы тяжелой техники вдоль Москвы-реки – от моста Академика Королёва до "Театра-Мастерской Петра Фоменко" идёт строительство новой набережной, длина которой по проекту - более 2,5 километроа. Сейчас работы на финальном этапе.

"Завершены работы по устройству свай, а также частично выполнены работы по строительству новой подпорной стены набережной. В данный момент занимаемся укреплением берега реки Москвы, а также производим отсыпку набережной для расширения", - рассказал Дмитрий Прасолов, руководитель проекта АО "Миск".

Поскольку строительство ведется в русле реки, то пространство для маневрирования тяжелой техники там ограничено. Однако строители нашли выход – возвели временную насыпь. По ней машины легко подъезжает к труднодоступным местам. На создание этой дороги ушло сто тысяч кубометров песка. Но все это - для реализации ключевого конструкторского решения.

Основой будущей набережной станут бетонные стены, высота которых может достигать 7 метров. С внешней стороны их облицуют гранитом. Здесь же сделают насыпь для будущих пешеходных маршрутов.

На каждую подпорную стену уходит около 300 кубометров бетона. Стены опираются на набивные сваи, которые уходят в грунт на шестиметровую глубину. Отдельной задачей стало формирование колодцев. Дело в мостах, высота пролета которых не позволяет использовать стандартные буровые установки и краны. Поэтому здесь для забивки свай и других работ задействуют спецтехнику.

"Чем хороши данные установки УГБ "Беркут", то, что они позволяют проводить работы в стеснённых условиях - это, во-первых, под мостами, так как высота не позволяет поставить более мощные машины, и мобильностью - в том, что они довольно просто перевозятся с места на место", - пояснил Сергей Луценко, начальник участка буровых работ.

На набережной появятся обустроенные беговые и велодорожки, две смотровые площадки над водой, зоны отдыха и амфитеатр рядом с мастерской Петра Фоменко. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что часть маршрута уже доступна жителям города.

Всего на строительной площадке работают порядка 20 единиц техники и свыше сотни специалистов. Прогуляться по новой набережной москвичи смогут уже в этом году.