Акция "Синий платочек Победы" проходит в Москве

Акция "Синий платочек Победы" проходит в столице. Сегодня пассажиры, путь которых пролегал через станцию метро "Курская", стали зрителями большого концерта. Такое выступление - способ отдать дань памяти и уважения тем, кто когда-то внёс свой вклад в Победу.

В вестибюле прозвучали песни военных лет. Среди которых были "Последний бой", Катюша и, конечно, "Смуглянка". Участники акции кружились в вальсе, вовлекая пассажиров. Среди которых было немало туристов. Для поддержания особой атмосферы им вручили синие платочки - символы мирного неба.