Лебеди возвращаются на водоемы московских парков

Московские лебеди возвращаются на водоёмы столичных парков. Чтобы зимой они не страдали от мороза и снега, птиц перевозили в специальные вольеры. Теперь, когда тепло уже точно пришло в город, и температура воды даже по ночам не опустится ниже плюс 10, жить на прудах можно весьма комфортно. Как не омрачить пернатым радость?

Джульетта на волю рвется! Её вместе с Ромео привезли в Лианозовский парк после зимовки в специальном питомнике. Там они провели шесть месяцев вчетвером - с птенцами, которые по размеру уже догнали родителей. Кормили на зимней квартире отменно.

"Это тёплый уютный дом на четыре лебедя, плюс находится непосредственно возле пруда, там большой пруд - он огорожен от нападения животных и постоянное питание", - рассказал Александр Задирако, сотрудник Лианозовского парка.

Свою летнюю резиденцию Ромео и Джульетта не узнают. Удаляются от воды, бродят среди деревьев, садятся в лужи. Сотрудники парка шутят - хотят наконец побыть одни, без детей. А вот потомство - два годовалых лебедя - сразу к воде бегут. Пернатая семья мгновенно привлекает внимание местных жителей.

Приходить к лебедям нужно с пустыми руками. От хлеба у них несварение - опасное для жизни, а овощи и зерновые будут загрязнять водоем и портить общее впечатление. Максимум, что может позволить себе посетитель парка - трава.

В Царицыно возвращаются не только лебеди-шипуны, но и гуси, утки-бегунки и хохлатые - целый крылатый выводок. На берегу пруда собираются местные жители, они каждый год провожают птиц на зимовку и встречают.

В вольере у воды пернатые несколько минут привыкают к обстановке и даже позируют фотографам. И вот, наконец, двери открыты. У выхода приходится немного потолкаться, и через минуту вся птичья стая уже в воде - на радость сотрудникам парка и посетителям.

"У нас по территории расставлены автоматы с кормом для птиц, поэтому, пожалуйста, берите корм оттуда и кормите нашу дорогую водоплавающую птицу для того, чтобы она чувствовала себя здоровой", - отметила Елизавета Фокина, генеральный директор музея-заповедника Царицыно.

Но раньше всех сезон купания открыли чёрные лебеди. Шестеро красавцев впервые в этом году появились на ВДНХ и уже несколько недель осваивают акваторию Каменских прудов. В российских широтах в дикой природе эти птицы не встречаются. Но здесь за ним постоянно наблюдают и ухаживают. Заводчики просят не волноваться.

Чёрные лебеди совсем не пугливые, подходят близко к людям и ждут гостей.