В Севастополе с воинскими почестями перезахоронили останки 143 защитников города, погибших в годы Великой Отечественной войны. Имена шестерых бойцов удалось установить. Их родственники сегодня также приняли участие в церемонии.

Мкртич Вартятнян ушел на фронт добровольцем в первые дни войны. В Армении у него остались дочь и сын. В 43-м семья получила письмо – пропал без вести.

"Когда мой прадед ушел на фронт, моему деду было 4 года, и он всю свою сознательную жизнь искал, надеялся, что он жив", - рассказал Андроник Варданян.

Сын героя возил внуков и правнуков в Севастополь. Они тщательно изучали имена на различных воинских мемориалах. Верили, что отыщут своего солдата и отыскали. Он погиб в 41-м, обороняя город.

"Это и счастье, и горе. Я горько плакала. Я была на улице, вышла из метро и люди подходили и спрашивали, чем помочь, что случилось? Я говорю – моего деда нашли", - говорит Марине Варданян.

Стрелок Юрий Афоничев и летчик Семен Тасалов - еще два имени, которые удалось вернуть из забвения благодаря этому обломку фюзеляжа. Еле читаемые цифры – бортовой номер штурмовика Ил-2. Экипаж погиб в мае 44-го. В ходе освобождения Севастополя они пытались уничтожить немецкую батарею. В семье пилота было 4 брата, с войны вернулись только двое. На церемонию перезахоронения приехал племянник, которого назвали в честь погибшего дяди.

Особая удача, если смогли найти награду или медальон бойца, как в случае с Александром Сыкаловым. Но иногда помогают и личные вещи. Так были опознаны двое морпехов. Ашот Адащан оставил свою фамилию на котелке, а Илья Мордвинов - на подсумке. Их родственников ищут.

"Бывает, попадаются подписные вещи какие-то, бойцы подписывали их, но с этим нужно быть осторожным, потому что какие-то бытовые вещи переходящие, те же ножики, котелки. С этим нужно работать. Определять хотя бы возраст бойца", - рассказал Андрей Могила, руководитель поисковой экспедиции "Севастопольский рубеж".

За год поисковики обнаружили останки 143 бойцов. Это те, кто стойко защищали Севастополь на протяжении 250 дней в первые годы войны и те, кто стремительно освобождал город в мае 44-го.

Здесь нет ни одной персональной судьбы, как пел Высоцкий. Большинство этих героев навсегда останутся безымянными, но не забытыми. Сегодня их провожают в последний путь со всеми духовными и воинскими почестями, которые они заслужили за свой бессмертный подвиг.

Панихида по усопшим, почетный караул, оркестр и троекратный залп - прощальный салют, в память о тех, кто отдал жизнь защищая Родину.