"Сделала все, что могла": Соседов поставил крест на Ротару

На днях распространилась информация, будто Софию Ротару, которая давно не выступает и даже отказывается от самых заманчивых предложений, пригласили спеть в Дубае. Якобы за пять песен ей предложили порядка 200 тысяч евро (это более 17 миллионов рублей), однако артистка отказалась.

Как якобы выразилась легендарная исполнительница, сейчас не время для выступлений. Сергей Соседов поддержал решение Софии Ротару. "Ее время, конечно, давно ушло. Уж какое пение, почти 80 лет?! Вы извините, но пора и честь знать", - в своей манере высказался скандально известный музыкальный критик.

Он уверен, что Софии Ротару больше нечего сказать публике. "София Ротару сделала все, что могла. И ей уже категорически не нужно выходить на сцену. Ротару больше нечего сказать публике. Она правильно делает, что больше не выступает. Нужно остаться в памяти такой, какой ты была. Уже давно надо было закончить", - заявил Соседов Teleprogramma.org.

В заключение музыкальный критик посоветовал Софии Ротару на все вопросы журналистов отправлять их "смотреть архивы".

