Ястреб с синичкой в клюве. В Сигнальном проезде на севере Москвы ястреб залетел в магазин с добычей. Маленькой птичкой в клюве.

Некоторое время пометался по помещению. А затем устроился на складе. Сотрудники торговой точки вызвали СпасРезерв. Чтобы одну птицу спасти. А другую - выгнать из помещения. Но пока те ехали, хищник уселся на микроволновку и завершил свою трапезу.

Специалисты сачком отловили ястреба. И убедившись, что у него нет травм, выпустили на волю, недалеко в Ботаническом саду. Ну а синичку жалко.