Глава "КамАЗа" доложил Путину об импортозамещении на производстве

Владимир Путин принял сегодня в Кремле главу машиностроительной корпорации "КамАЗ". Сергей Когогин доложил в первую очередь об импортозамещении на производстве и выпуске новых автомобилей.

Путин: "КамАЗ" – крупнейший производитель большегрузов не только в России, но и в СНГ, наверное, можно сказать. Весь автопром проходит через непростые времена, но "КамАЗ" справляется. Я посмотрел, даже значительно увеличены отчисления во все уровни бюджетной системы, налоговые отчисления увеличились от "КамАЗа". И персонал удалось сохранить почти целиком, да? Как это вам удается? Когогин: Могу заверить Вас, что ни одного дня "КамАЗ" не останавливался, пожали с нашими европейскими партнёрами друг другу руки, попрощались до лучших времен и продолжили работу. То есть вся компонентная база была сохранена. Был большой вызов: если брать даже двигатель, нужно было за два месяца освоить порядка 240 деталей. Компания с этим справилась.

Как отметил Сергей Когогин, автомобили серии К5 успешно используют в условиях бездорожья, на Крайнем Севере и в Сибири. Завод ежемесячно производит до 50 единиц.

Отдельно уделили внимание и военной линейке. Сейчас выпуск этих моделей значительно увеличился - почти до четырёх тысяч в год. Ещё одной важной темой стала поддержка спецоперации. Компания взяла шефство над тремя полками и регулярно отправляет гуманитарные грузы, в том числе легковые машины, квадрокоптеры и беспилотники.